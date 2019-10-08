ايران وجمهورية أذربيجان تتعاونان بشان القضايا الاجتماعية وايجاد فرص العمل

وخلال لقائهه اليوم وزير العمل والدعم الاجتماعي الاذربيجاني "ساحل بابايوف" بطهران، اشار شريعتمداري الى التاريخ العريق والاواصر الثقافية واللغوية والفكرية والثقافية بين البلدين وشعبيهما؛ متطلعا الى امكانية تبادل الخبرات والمعلومات في شتي المجالات ذات الصلة بين الجانبين.

الى ذلك، اعتبر بابايوف الزيارات المتبادلة بين الرئيسين الايراني والاذربيجاني بانها ساهمت في توطيد العلاقات بين طهران وباكو؛ داعيا الى توسيع التعاون في شتي المجالات بين البلدين.

واشار الوزير الاذربيجاني الى تبادل الخبرات والتعاون بين بلاده وايران في المجالات الاجتماعية والتعليمية وايجاد فرص العمل؛ قائلا انه تم تعديلات كثيرة في مجال الضمان الاجتماعي واعادة التاهيل والحكومة الالكترونية فضلا عن صياغة الاليات للدعم الاجتماعي.

واضاف : ان حجم التبادل التجاري بين ايران وجمهورية أذربيجان شهد نموا بنسبة نحو 70 بالمئة كما ان الاستثمار المتبادل بين البلدين ازداد بشكل ملحوظ.

واشار بابايوف خلال هذا اللقاء ايضا الى جملة من القضايا الهامه مثل ایجاد فرص العمل ودعم المعوقین والضمان الاجتماعی؛ معربا عن امله في تعزيز التعاون المشترك مع ایران فی هذه المجالات.

انتهى**2018 / ح ع **