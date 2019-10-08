التعاون بين اليابان وإيران مستمر رغم الحظر

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تاكاهيرو موريتا مع المساعد لشؤون إدارة الموارد المائية، والمراعي، والصحاري بمنظمة الغابات الإيرانية "خسرو شهبازي".

وأشار المساعد في قسم البيئة بوكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) الى العلاقات الطيبة بين البلدين؛ مضيفا" انه لمن بواعث الفخر أن ننقل خبراتنا وتجاربنا المعرفية في مجال الحفاظ على الغابات الى إيران".

من جانبه، قال شهبازي الذي يزور اليابان حاليا على رأس وفد من المدراء والخبراء في منظمة الغابات الإيرانية بهدف التعرف على التجارب والإجراءات المتخذة من قبل اليابان في مجال حماية الغابات، قال: ان أولويات وسياسات إيران تتمثل في منع تآكل التربة وتعريتها، والسيطرة على الفيضانات، والهجرة، والسيطرة على ظاهرة الأتربة والغبار؛ مضيفا ان إيران نمكنت خلال الأعوام الأخيرة، وخاصة خلال العام الماضي من تحقيق نتائج جيدة في سياق الحفاظ على الموارد المائية في البلاد.

وتابع، أن تبادل الخبرات بين الدول مهم للغاية في مسار تحقيق التنمية المستدامة وأضاف، أن اليابان لديها تجارب جيدة في مجال الحفاظ على الغابات؛ مؤكدا رغبة إيران في الإستفادة من هذه التجارب القيمة.

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