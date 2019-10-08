الرئيس روحاني يعقد الاسبوع القادم مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلي الاعلام المحلي والدولي

جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية اليوم الثلاثاء عبر حسابه الشخصي في تويتر؛ مبينا ان المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني سيعقد بحضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.
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طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – قال مساعد رئيس مكتب رئاسة الجمهورية لشؤون الاتصالات والاعلام "برويز اسماعيلي" : ان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني سيعقد يوم الاثنين القادم (14 تشرين الاول / اكتوبر الحالي) مؤتمرا صحفيا بمشاركة ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها المسؤول بدائرة الرئاسة الايرانية اليوم الثلاثاء عبر حسابه الشخصي في تويتر؛ مبينا ان المؤتمر الصحفي للرئيس روحاني سيعقد بحضور حشد من ممثلي وسائل الاعلام المحلية والدولية.
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