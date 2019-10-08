الرئيس روحاني يعقد الاسبوع القادم مؤتمرا صحفيا بحضور ممثلي الاعلام المحلي والدولي

طهران / 8 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا- قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف : انه نظرا لرغبة السعوديين في التفاوض مع ايران، لو سعى هؤلاء من خلال التفاوض وليس قتل الناس الى متابعة قضايا المنطقة، حينه سيحظون قطعا بمواكبة الجمهورية الاسلامية معهم.