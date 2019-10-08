واعظي: العلاقات بين ايران وباكو وطيدة ومتنامية

ولدى استقباله وزير العمل والحماية الاجتماعية في أذربيجان "ساهيل بابایيف" اليوم الثلاثاء في طهران، اشار واعظي الى التعاون بين البلدين ودعمهما المتبادل لبضعهما البعض في الاوساط الدولية وأكد، ضرورة تسريع وتيرة التعاون في شتى المجالات واكثر من أي وقت مضى بين ايران وجمهورية اذربيجان اللتين تربطهما علاقة جيرة حسنة.

من جانبه، اشار ساهيل باباييف الى ضرورة النهوض بمستوى العلاقات بين باكو وطهران في ظل الارادة السياسة المتوفرة لدى رئيسي البلدين وقال، ان تعزيز العلاقات مع إيران، تشكل أولوية خاصة بالنسبة لجمهورية أذربيجان.

واشار الى الخطط المرسومة لترسيخ التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين بشان خلق فرص عمل وإعداد الأيدي العاملة، وكذلك توفير الضمان الاجتماعي لذوي الاعاقات والمتقاعدين وقال، ان العلاقات الجيدة بين أذربيجان وايران من شأنها أن تشكل انموذجا يحتذى به للدول الاخرى.

وتابع، ان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين سجل زيادة ملحوظة .

وابلغ الوزير الاذربيجاني، واعظي التحيات الأخوية للرئيس الاذربيجاني لنظيره الايراني وجدد الدعوة له لزيارة باكو وكذلك المشاركة في مؤتمر حركة عدم الانحياز فيها.

وبدوره، أعرب واعظي عن امله بان تشارك ايران في هذا المؤتمر على اعلى المستويات.

انتهى**2018/أ م د