سفير كوريا الجنوبية : ايران مؤهلة لتكون وجهة جيدة للسياح الكوريين

واضاف "هيان" في لقائه اليوم الثلاثاء محافظ اذربايجان الشرقية (شمال غرب)، "محمد رضا بورمحمدي"، ان اجمالي عدد السياح الكوريين الذين غادروا هذا البلد خلال العام الماضي، بلغ 25 مليون سائح؛ مؤكدا ان ايران تستطيع بذل الجهود بهدف استقطاب هؤلاء السياح.

كما نوه السفير الكوري الجنوبي بتاريخ التعاون "العريق" بين بلاده وايران؛ لافتا الى ان اطلاق اسم "طهران" على احد شوارع سيول، وايضا اطلاق اسم "سيول" على احد الشوارع في العاصمة الايرانية مؤشر على العلاقات الوثيقة والمعمقة القائمة بين هذين البلدين.

ولفت هيان الى ان ايران وكوريا الجنوبية تخوضان ظروفا عسيرة جراء السياسات الامريكية الاحادية؛ مضيفا : انني بصفتي سفيرا مفوضا سأكرس جهدي لحل المشاكل (الراهنة).

وتابع : ان كوريا الجنوبية دولة صغيرة لكنها تتمتع بطاقات بشرية وصناعات حديثة كبيرة؛ مردفا ان البلدين وفي ضوء الطاقات المتوفرة لدى ايران، قادران على ان يكملا بعضهما الاخر.

الى ذلك، اكد محافظ اذربايجان الشرقية على الارادة القوية لدى مسؤولي البلاد لتعزيز العلاقات مع دول منطقة شرق اسيا.

وقال بورمحمدي خلال اللقاء مع سفير كوريا الجنوبية في مدينة تبريز (مركز المحافظة) : ان تبريز بوصفها بوابة اسيا المطلة على قارة اوروبا لديها طاقات كبيرة من اجل التعاون المشترك مع الدول المشارة.

واكد محافظ اذربايجان الشرقية، ان العلاقات بين طهران وسيول اخذة بالتنامي عقب لقاء الرئيسين الايراني والكوري الجنوبي في 2015؛ منوها الى ترحيب ايران بتوسيع العلاقات مع كوريا الجنوبية.

وقال بورمحمدي : ان امكانية التوصل الى سوق تضم 400 مليون نسمة في اسيا الوسطى يزيد من فرص تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وكما لفت المسؤول الايراني، الى ان ايران اليوم تعيش ظروفا طبيعية رغم الضغوط الاحادية الامريكية؛ واضاف : نحن نتوقع من الدول الصديقة في ظل هذه الظروف ان تقيم التعاون المصرفي والتقني مع ايران.

انتهى ** ح ع