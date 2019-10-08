معرض جيتكس 2019 في دبي ينطلق بمشاركة إيرانية 

وتم افتتاح الجناح الوطني الإيراني بترخيص من منظمة تنمية التجارة في إيران وبدعم من صندوق الإبداع والإزدهار التابع لمعاونية الشؤون العلمية والتقنية في مكتب رئاسة الجمهورية، وصندوق تنمية الصادرات والتداول الدولي، وممر تصدير المنتجات القائمة على المعرفة، وغرفة التجارة الإيرانية، وغرفة طهران للتجارة، وغيرها من المؤسسات المعنية بهذا المجال.

وانطلق معرض جيتكس 2019 يوم 6 تشرين الاول/اكتوبر وتستمر اعماله لمدة خمسة ايام وهو يعتبر اكبر معرض لتقنية المعلومات في الشرق الاوسط.

وشارك في هذا المعرض ما يزيد عن 4500 شركة من رواد عالم التكنولوجيا، والمستثمرون، والشركات الناشئة من 140 دولة من ارجاء العالم.

إنتهى**أ م د

