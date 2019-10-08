6 شركات إيرانية معرفية تشارك بمعرض اكسبوفارم في ألمانيا

وأفاد القسم الاعلامي لصندوق الإبداع والإزدهار التابع لرئاسة الجمهورية، ان إيران شاركت في معرض اكسبوفارم 2019 للمنتجات الدوائية والصيدلانية بمدينة دوسلدورف الألمانية وللعام الثاني على التوالي.

وتم افتتاح الجناح الوطني الإيراني في اكسبوفارم 2019 بجهود شركة "هيراد" للتجارة الذكية على مساحة تبلغ 60 متر مربع وبمشاركة كل من شركات "آرنا حیات دانش"، و"بنیان سلامت اندیشان فردا"، و"پاردیکان سرو"، و"ماکیان دام پارس"، و"میم دارو"، و "نوآوری زیستی كویا".

وشاركت في معرض اكسبوفارم لهذا العام، 731 شركة من 38 دولة، حيث عرضت أخر انجازاتها في مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك المعدات المخبرية، ومعدات التشخيص الطبي، وتقنية النانو، والعلوم الحيوية.

إنتهى**أ م د

