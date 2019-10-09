رئيس التعبئة: ايران قوة ثقافية وسياسية وشبابية كبرى في عالم اليوم

وفي كلمته التي القاها الثلاثاء امام حشد من التعبويين في مدينة ارومية شمال غرب ايران قال العميد سليماني، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قوة ثقافية وسياسية وشبابية كبرى في عالم اليوم وعلينا مواصلة هذا الطريق بقوة اكبر في سياق بناء الحضارة الاسلامية الحديثة.

واضاف، ان ايران الاسلامية ورغم الهجمات الاعلامية الكبيرة التي يشنها الاعداء ضدها قد تحولت في عالم اليوم الى قوة ثقافية منقطعة النظير وان تاثير سياسات البلاد الثقافية ملموسة في كل ارجاء العالم.

وقال العميد سليماني، ان نظام الهيمنة اليوم وعلى راسه اميركا المجرمة قد اقر بخطأ استراتيجياته خاصة في منطقة الشرق الاوسط وبالمقابل فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لقيت الترحيب بين شعوب العالم الحرة دوما.

انتهى ** 2342