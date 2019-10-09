ربيعي: نحن مسؤولون ازاء اطفال ومستقبل بلدنا

وكتب ربيعي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الاربعاء، اننا مسؤولون ازاء اطفال ومستقبل بلادنا. الاطفال ثروة لا نظير لها لمستقبل ايران.

واضاف: ان التخطيط يجب ان يتركز على حماية الاطفال امام المخاطر والفقر الغذائي وترك الدراسة والعمل على توفير الصحة والسلامة النفسية والبدنية لهم (الحيولة دون تعرضهم للاذى).

وقال: ان التخطيط للاطفال يجب ان متواصلا من كيان الاسرة حتى المؤسسات الثانوية مثل المدرسة والجامعة والتنظيمات المدنية والحكومة.

وتابع ربيعي: ان مساعي الحكومة خلال هذه الاعوام متركزة على هذه العملية الا ان هذا المسار طويل وبحاجة للمزيد من العمل المترافق مع الدراسة والابحاث.

انتهى ** 2342