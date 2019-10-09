وزير الداخلية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته ازاء اللاجئين

وافاد مراسل ارنا انه عقد الاجتماع الرباعي لايران وافغانستان وباكستان والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين عصر امس الثلاثاء بحضور وزير الداخلية في جنيف.

واضاف رحماني فضلي في الاجتماع انه ينبغي دراسة قضية اللاجئين وجذور مشاكلهم واكد على ضرورة تاسيس لجنة لاعداد خطة وشرح مهام والتزامات الدول المختلفة بناء على جمع المعلومات حتى يتم تنفيذها في زمن محدد.

وصرح اذا لم يكن هناك تقييم صحيح للمنطقة باكملها فسوف يستمر تدفق اللاجئين والمهاجرين الجدد الى دول اخرى.

واكد ان عقد الاجتماعات دون نتيجة وخطة العمل واجراء عملي في المنطقة سيكون دون جدوى ويجب على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته امام اللاجيئن على سبيل المثال كل المساعدات التي قدمها المجتمع الدولي لايران في شؤون اللاجئين لحد الان لا تبلغ 6 بالمائة من تكاليف البلاد.

واعلنت الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع انه ينبغي ادراج وجهات نظر دول المنطقة في كيفية تقديم المساعدات والبرامج والاجراءات ويجب ادارة التكاليف واستقطاب المساعدات وفقا لظروف المنطقة وحقائقها.

انتهى** 1453**