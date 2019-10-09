اليوم العالمي للبيض في تبريز..مناسبة لإبراز قيمته الغذائية

وفي العام 1996، دعت "اللجنة العالمية للبيض" لتكريس يوم من أجل "رفع الوعي العالمي حول مكانة البيض في السلّم الغذائي البشري"، ولترسيخ هذه المناسبة كموعد سنوي للاتصال المباشر بين المهنيين والمستهلكين لمزيد من التوعية المتواصلة بشأن قطاع إنتاج البيض.

واللجنة العالمية للبيض هي لجنة تضم الجهات العاملة في إنتاج وصناعة البيض حول العالم وتتيح لهم لقاء جامعاً كل سنة لـ"الاستفادة والتعلم من خبرات بعضهم البعض".

ويحتوي البيض على فوائد إذ يحتوي على فيتامينات "إي" و"دي" و"بي 2" و"بي 12" واليود والأحماض الأمينية وملح حمض الفوليك والعديد من العناصر الغذائية ولقد روجت النوعية الممتازه لبروتين البيضة لأن يكون على قمة مصادر البروتين الحيوانية هذا بالإضافة لاحتواءه على العديد من العناصر الغذائية الأخرى، وهذه تتضمن الدهون بجانب كمية مناسبة من الفيتامينات والمعادن الضرورية والذي يمكن أن يقدما مساهمة معنوية لوجبتنا الغذائية اليومية. وتقوم وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) بتصنيف البيض كما اللحوم في دليل الهرم الغذائي نظرا لمحتواه البروتيني.

ويحتوي البيض أيضاً على مادة غذائية غير مألوفة لنا الا وهي الكولين Choline. وهو مركب ضروري لتطور المخ والذاكرة لدى الإنسان وحديثاً في نهاية التسعينات بدأ الاهتمام بالكولين كمادة أساسية ودور البيض كمصدر لهذه المادة الحيوية.

يعتبر البيض مصدرا اقتصاديا للبروتين عالي الجودة ومكونا غذائيا هاماً في وجبات كبار السن والأسر ذات الدخل المنخفض ولنمو الأطفال وأيضا للأشخاص الذين يحددون سعراتهم الحرارية اليومية بهدف انقاص الوزن. كما أن سهولة بلع البيض يرشحه كمصدر أساسي في وجبات الأشخاص الذين يعانون صعوبة في عمليات المضغ والبلع.

حديثا أظهرت الأبحاث أن بيض الدجاج يمدنا بكميات معنوية من الكاروتينات والتي تلعب دوراً هاماً في منع الإصابة بالأمراض. فالبيض يحتوي على أكثر صور الكاروتينات بساطة وهى اللوتين Lutein والزانزكثين Zeaxanthin وهى مواد متاحة للامتصاص بسهولة بواسطة أجسامنا. هذه المركبات شبيهة بمضادات الأكسدة وتلعب دورا هاما في منع الإصابة بفقدان البصر وخاصة في كبار السن كما تقوم بتقليل الإصابة بالساد Cataract. والذي قد يجهله الكثير منا أن صفار البيض غني بهذه الصور السهلة الامتصاص من الكاروتينات والتي قد تحمل معها فوائد صحيحة محتملة. وعلى الرغم من القيمة الغذائية للبيض، هناك بعض القضايا الصحية محتملة ناجمة عن جودة البيض، والتخزين، والحساسية الفردية لاحتوائه على بكتيريا مضرة مثل السالمونيلا.