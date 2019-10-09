ظريف: البعض يحاول استغلال هموم الشعب العراقي ومطالبه

وأكد وزير الخارجية على هامش المؤتمر الدولي "الاقتصاد العالمي والحظر" في جامعة الزهراء بطهران: "لقد حاول البعض استغلال هموم الشعب العراقي، بالطبع هم أقلية صغيرة جدًا ولا يمثلون الشعب العراقي".

وأضاف ظريف ، "أشعر بأن الشعب العراقي لديه مخاوف وهموم وهم على حق، وقد أعلنت الحكومة العراقية أنها تحاول بكل قدرة معالجة هذه الهموم والمشاكل".

و قال ظريف إن الحكومة العراقية اعترفت بأحقية الشعب بمطالبه الشرعية و الشعب العراقي بوعيه و يقظته يحول دون استغلال هذه الهموم و المطالب من قبل بعض الأطراف.

و أكد وزير الخارجية، نحن نعتقد أن الشعب العراقي هم أصحاب هذا البلد و يجب مراعاة حقوقهم و يرى المسؤولون في إيران ان الشعب العراقي بوعيه و يقظته لا يسمح للآخرين لاستغلال همومه و التي اعترفت بها الحكومة العراقية ايضا.

وانطلقت اعمال المؤتمر الدولي "الاقتصاد العالمي والحظر" في جامعة الزهراء بطهران اليوم الاربعاء، بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف وخبراء اقتصاد محليين ودوليين.

ويقام المؤتمر بمبادرة من مركز الدراسات والتعاون العلمي الدولي لوزارة العلوم، وبالتعاون مع جمعية العلوم السياسية الايرانية ووتستمر اعماله لمدة يومين وسيشمل عقد عدة ندوات بمشاركة خبراء اقتصاد محليين ودوليين بارزين.

يتبع..