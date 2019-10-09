اللواء سلامي: الحرس الثوري یمتلك احدث التقنيات الدفاعية

وفي كلمته صباح اليوم الاربعاء في الملتقى السادس للزوارق السريعة المنعقد في جامعة "الامام الخامنئي" للعلوم والتقنيات البحرية في زيباكنار بميناء انزلي التابعة لمحافظة جيلان شمال ايران اضاف سلامي إنه رغم الضغوط الدولية والحظر الاقتصادي والسياسي والثقافي والعلمي المفروض من جانب قوى الغطرسة العالمية، لقد حقق الحرس الثوري الإيراني إنجازات جديدة وتقدما هائلا في قدراتها الدفاعية.

وأضاف اللواء سلامي مشيرا إلى التقنيات الدفاعية الحديثة التي يتمتع بها نظام الجمهورية الإسلامية: إن القدرات والإنجازات الدفاعية للحرس الثوري وصلت الى درجة يمكنه الكشف عن إنجاز جديد كل يوم.

ووصف القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية الصراع مع العدو بانه صراع الارادات، مؤكدا بان الجمهورية الاسلامية الايرانية منتصرة في هذا الصراع قائلا: من دون الاستقلال السياسي لا يمكن الحديث عن سائر اشكال الاستقلال.