الامن التام مستتب في المنافذ الحدودية الاربعة لعبور زوار الاربعين

وخلال لقاءه ممثل قائد الثورة الاسلامية في محافظة ايلام غرب ايران اليوم الأربعاء قال العميد اشتري ان الامن الكامل مستتب في الحدود وليس هنالك اي داع للقلق، موضحا بان محطة مهران الحدودية تحظى ببنية تحتية مناسبة لعبور الزوار منها.

واشار الى تضاعف عبور الزوار باربعة اضعاف هذا العام مقارنة مع العام الماضي مضيفا، ان هنالك تنسيقا وتعاطيا جيدا مع الجانب العراقي من اجل تسهيل عبور الزوار الايرانيين.

وحدود مهران الدولية، تبعد 95 كيلومترا جنوب غربي مدينة إيلام، وتعتبر المحور الرئيسي لحركة المرور على الحدود الإيرانية العراقية في السنوات الأخيرة خاصة لزوار العتبات المقدسة.

ومن المتوقع ان يستخدم 70 بالمائة من زوار العتبات المقدسة حدود مهران للعبور حيث يعبر في الوقت الراهن 100 الف زائر يوميا الى العراق عبر هذا المنفذ.

انتهى