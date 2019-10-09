المؤتمر الدولي الرابع للصحة في الدول الإسلامیة يبدأ أعماله بطهران

وقال زالي في كلمة له ان المؤتمر يهدف الى تعزيز العلاقات السياحية - الطبية بين ايران والدول الاسلامية.

وشارك في المؤتمر ممثلو من كل جمهورية أذربيجان وافغانستان وتركيا وجنوب افريقيا وافغانستان وسلطنة عمان وصربيا وروسيا والمجر وقرغيزيا وفلسطین.

والقى رئيس لجنة الاحداث والمؤتمرات لغرفة التجارة العماني "زكريا بن سعيد الغساني" وسفير صربيا في طهران "دراغان تودوروفيش "الكلمة حول عدة محاور بما فيها "السياحة الصحية"، و "الأدوية والمعدات الطبية"، و"الطب التقليدي والمنتجات العشبية"، و "السياحة الرياضية"، ولكل منها لجنة محددة.

كما اقيم معرض خاص للمؤسسات والدوائر المحلية والاجنبية المعنية في شؤون السياحة الى جانب المؤتمر الدولي الرابع للصحة في الدول الاسلامية بطهران.

ويستمر المؤتمر المذكور اعماله في فترة ما بين 9 حتي 11 اكتوبر في فندق هما بطهران.

انتهى** 1453**



