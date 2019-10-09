٠٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ٤:٣٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83510370
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مسؤولة تنظيم المعارض والمؤتمرات العمانية:

ايران تتمتع بكفاءات طبية عالية

ايران تتمتع بكفاءات طبية عالية

طهران/ 9 تشرين الاول /اكتوبر/ارنا- قالت مسؤولة تنظيم المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان السيدة "فايزه الكلبانية" : ان العلاقات الايرانية والعمانية قوية في مختلف المجالات لكن اذا خصصنا موضوع الموْتمر اليوم فيما يخض بالسياحة العلاجية نرى اقبالا واسعا عليها في ايران ذلك نظرا لوجود كفاءات عالية في المستشفيات والاجهزة الطبية وبمايشمل الطاقات والكادر والاطباء المتخصصين.

واضافت "الكلبانية "على هامش مؤتمر الصحة في الدول الاسلامية الدولي والمقام لنسخته الرابعة بطهران، "ان اهم الاسباب التي تؤدي الي زيادة اقبال السياح بمن فيهم العمانيين للعلاج في ايران يعود الى توفر  الكفاءات الطبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في مجال علاج العيون حيث ان الاغلب يفضل ايران للعلاج والجراحة كما اشتهرت مدينة شيراز  لزرع الاعضاء".

واعتبرت الكبلانية، وهي صحفية لدى صحيفة الرؤية الاقتصادية الصادرة في عمان، ان السياحة البيئية الايرانية والمعالم السياحية في شمال البلاد بسبب مناخها الطبيعي والغابات والشلالات ومعالمها الاخرى من اسباب اقبال السياح العمانيين لزيارة ايران.

و وصفت المسؤولة العمانية، السياحة الرياضية في ايران تبلغ مستوى جيد لكن هناك ضعف في معرفة امكانياتها المتاحة وتحتاج الى التسويق للتعريف بما في ذلك رياضة تسلق الجبال و رياضيات متعارفة اخرى".

واضافت : ان السياحة العلاجية ترتبط بالسياحة البيئية والمياه المعدنية والمياه الكبريتية خاصة لاسترخاء سواء علاقات الجسم كلها مرتبطة بالسياحة البيئية وكل هذه الاشياء موجودة في ايران لكن بحاجة ان يتم تعريفها للناس وتعزيز نسبة الاستفادة من هذه المقومات.

علما ان الدورة الرابعة من مؤتمر الصحة في العالم الاسلامي الدولي يقام في الفترة من 9 لغاية 11 أكتوبر 2019  فی فندق "هما" بطهران.

انتهى** 1453/ ح ع**

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