ايران تتمتع بكفاءات طبية عالية

واضافت "الكلبانية "على هامش مؤتمر الصحة في الدول الاسلامية الدولي والمقام لنسخته الرابعة بطهران، "ان اهم الاسباب التي تؤدي الي زيادة اقبال السياح بمن فيهم العمانيين للعلاج في ايران يعود الى توفر الكفاءات الطبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية خاصة في مجال علاج العيون حيث ان الاغلب يفضل ايران للعلاج والجراحة كما اشتهرت مدينة شيراز لزرع الاعضاء".

واعتبرت الكبلانية، وهي صحفية لدى صحيفة الرؤية الاقتصادية الصادرة في عمان، ان السياحة البيئية الايرانية والمعالم السياحية في شمال البلاد بسبب مناخها الطبيعي والغابات والشلالات ومعالمها الاخرى من اسباب اقبال السياح العمانيين لزيارة ايران.

و وصفت المسؤولة العمانية، السياحة الرياضية في ايران تبلغ مستوى جيد لكن هناك ضعف في معرفة امكانياتها المتاحة وتحتاج الى التسويق للتعريف بما في ذلك رياضة تسلق الجبال و رياضيات متعارفة اخرى".

واضافت : ان السياحة العلاجية ترتبط بالسياحة البيئية والمياه المعدنية والمياه الكبريتية خاصة لاسترخاء سواء علاقات الجسم كلها مرتبطة بالسياحة البيئية وكل هذه الاشياء موجودة في ايران لكن بحاجة ان يتم تعريفها للناس وتعزيز نسبة الاستفادة من هذه المقومات.

علما ان الدورة الرابعة من مؤتمر الصحة في العالم الاسلامي الدولي يقام في الفترة من 9 لغاية 11 أكتوبر 2019 فی فندق "هما" بطهران.

انتهى** 1453/ ح ع**