جنيدي: الحظر الاميركي عودة الى البربرية

وفي كلمة القتها في اليوم الاول من اعمال المؤتمر الدولي لـ"الاقتصاد العالمي والحظر" المقام في جامعه الزهراء (س) النسوية بالعاصمة طهران اضافت جنيدي اليوم الاربعاء ان المبدأ الاساسي في القانون الدولي هو القيام باجراءات متعددة الاطراف لكن الاجراء الاميركي يروج النزعة الاحادية المتطرفة في العالم لانها قامت بانتهاك اتفاق تم التوصل اليها بين عدة اطراف بصورة أحادية من وجهة نظر القانون الدولي.

واكدت جنيدي، ان الولايات المتحدة انتهكت معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام 1955 بين طهران وواشنطن، لان هذه المعاهدة لاتسمح للولايات المتحدة بعرقلة علاقاتها التجارية مع ايران، فيما كان انسحابها من الاتفاق النووي انتهاكا لبنود هذه الاتفاقية.

انتهى**2018/أ م د