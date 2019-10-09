وزير الصناعة : لايمكن شطب او عزل ايران من المعادلات الدولية

واضاف رحمانی اليوم الاربعاء في تصريح للمراسلين على هامش اجتماع مجلس الوزراء، "ان العالم اقر بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تمتلك احد الاقتصادات الهامة في العالم".

و وصف وزير الصناعة زيادة حجم الصادرات الى الدول الجارة، بانها تتيح فرصا جيدة لتعزيز نشاطات القطاع الخاص الايراني.

واشار رحماني الى برنامج وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية حول توطين صناعات السلع والبضائع بدلا من استيرادها؛ وقال : لقد تم القرار بان يتم بحلول العام 2021 استبدال السلع والادوات الاجنبية المستوردة بقيمة نحو 10 مليارات دولار، في مختلف مجالات النفط والبتروكيمياويات والادوات المنزلية وصناعة الاتصالات والسيارات وقطع الغيار والملابس، بنظيراتها المنتجة محليا.

انتهى**2018/ح ع **