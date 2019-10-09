قائد الجيش : مستعدون لمواجهة تهديدات العدو بكافة المستويات

وفي تصريح له خلال "المناورة المباغتة" التي نفذتها القوات البرية للجيش اليوم اليوم الاربعاء في منطقة شمال غربي البلاد، قال اللواء موسوي : ان هذه المناروة تحمل رسالة جيدة الى الشعب الايراني العظيم، من ان ابناءهم المنتسبون الى الجيش لديهم الجاهزية القصوى للقيام بكافة المهام الموكلة اليهم في سياق الدفاع عن البلاد وصد جميع تحركات العدو.

واوضح القائد العام للجيش، انه تم ابلاغ الوحدات بهذه المناورة (المباغتة) في منتصف ليلة امس، حيث توجهت القوات فور تسلم البلاغ الى منطقة المناورة وقدمت اختبارا جيدا في مجال سرعة الاداء وبلوغ الاهداف المرصودة.

وشدد اللواء موسوي، قائلا : ان الجيش الايراني بجميع القوات المنتسبة اليه قادر على تنفيذ مهامه في اسرع وقت ممكن.

وتابع : ينبغي للاعداء ان يعلموا انه اذا ما تورّطوا في حساباتهم الخاطئة فإن ابناء هذا الوطن يقفون على اهبة الاستعداد والجاهزية للمواجهة في اي مكان وزمان.

انتهى ** ح ع