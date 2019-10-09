البحر ساحة مصيرية في الحرب ضد الإستكبار

وفي كلمته خلال حفل تخريج مجموعة من طلاب جامعة "الامام الخامنئي" للعلوم والتقنيات البحرية في منطقة زيباكنار بميناء انزلي بمحافظة كيلان (شمالي البلاد) اليوم الأربعاء أضاف اللواء سلامي، "ان هناك الكثير من القمم أمام الجمهورية الإسلامية لم تصلها بعد" مصرحا، ان الجمهورية الإسلامية وبعد مضي 40 عاما من النضال والصمود ترسخ لديها هذا المعتقد حقيقة بأنها قادرة على هزيمة أعداءها وان جغرافية المقاومة قد اتسعت اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى.

يتبع..أ م د

