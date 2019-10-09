المناورات المفاجئة للجيش شمال غربي البلاد اختتمت بنجاح

وتابع حاجيلو في تصريح له مساء اليوم الأربعاء، ان وحدات الاستجابة السريعة، والوحدات الهجومية المتنقلة للقوة البرية للجيش في منطقة شمال غربي البلاد، أنجزت مناوراتها المفاجئة بنجاح.

وفي سياق متصل، اكد القائد العام للجيش "اللواء سيد عبد الرحيم موسوي"، ان قوات الجيش على اهبة الاستعداد للدفاع عن تطلعات الثورة الاسلامية وحماية البلاد والرد على التهديدات المفتعلة من جانب العدو، ايّا كان مستواها.

واوضح، انه تم ابلاغ الوحدات بهذه المناورات المفاجئة في منتصف ليلة امس، حيث توجهت القوات فور تسلم البلاغ الى منطقة المناورات وقدمت اختبارا جيدا في مجال سرعة الاداء وبلوغ الاهداف المنشودة.

وشدد اللواء موسوي، قائلا : ان الجيش الايراني بجميع القوات المنتسبة اليه قادر على تنفيذ مهامه في اسرع وقت ممكن.

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