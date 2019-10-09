زنكنة : سياسات امريكا التدخلية تعرقل اسواق الغاز العالمية

وفي تصريح له اليوم الاربعاء اشار زنكنة الى الاجتماع وزراء الطاقة الاخير للدول الاعضاء في منظمة اوبك للغاز (GECF) بروسيا؛ مبينا ان المشاركين في هذا الاجتماع وافقوا على تمديد رئاسة الامين العام الروسي للمنظمة لفترة عامين، كما قدموا التقارير حول وضع الاسواق والاسعار العالمية.

واشار وزير النفط الايراني، الى ان الجانب الروسي اعرب خلال اجتماع اوبك للغاز عن احتجاجه على دور امريكا المخرب في مجال الغاز؛ مؤكدا ان واشنطن عرقلت صادرات الغاز الروسي عبر الانبوب الى اوروبا.

وفيما اشار الى تراجع الاسعار العالمية للغاز، توقع زنكنة ان هذه الاسواق مقبلة على تحديات كبيرة في المستقبل.

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