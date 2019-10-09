ينبغي بذل الجهود لتقليص الخلافات بين اقليم كردستان العراق والحكومة المركزية

واضاف انصاري اليوم الاربعاء خلال زيارته التفقدية لسوق "سيرانبند" الحدودية في مدينة بانة (بمحافظة كردستان – غرب)، ان "هناك ارادة جادة لدى ايران واقليم كردستان العراق لاضفاء الطابع الرسمي على حدود سيرانبند وحل القضايا العالقة؛ لكن يتعيّن بذل الجهود المشتركة من اجل الحصول على موافقة الحكومة المركزية في العراق والبدء في استخدام هذا المنفذ للاغراض التجارية وعبور المسافرين".

وفي السياق، اشار مساعد وزير الخارجية الى مباحثات الجانب الايراني مع رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح؛ مبينا ان الاخير لديه رؤية ايجابية و وعد بالحصول على موافقة رئيس الوزراء العراقي حول فتح المعابر الحدودية.

وفي جانب اخر من تصريحاته، نوه انصاري بدور التجار الايرانيين في تعزيز الامن والتنمية داخل المناطق الحدودية للبلاد.

انتهى ** ح ع