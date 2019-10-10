١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٤:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83511085
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لاريجاني يلغى زيارته الى تركيا

لاريجاني يلغى زيارته الى تركيا

طهران / 10 ايلول / سبتمبر /ارنا- الغى رئيس مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامية الايرانية على لاريجاني زيارته الرسمية، بعد العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وافادت دائرة الاخبار ووسائل الاعلام العامة بمجلس الشورى بان لاريجاني الذي كان من المقرر ان يتوجه الى اسطنبول تلبية لدعوة رسمية من رئيس البرلمان التركي للمشاركة في اجتماع برلماني ، قد الغى زيارته هذه اثر العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت الأربعاء عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرق سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية".

وبدأت تركيا تنفيذ عملياتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة، الاثنين، عن سحب قواتها من شمال شرق سوريا بقرار من ترامب.

وقال دبلوماسيون، الأربعاء، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة مغلقة بشأن سوريا الخميس، بعدما بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المسلحین الأكراد في شمال شرق البلاد.

وذكر الدبلوماسيون أن الجلسة ستعقد لبحث الوضع في سوريا بعد طلب من أعضاء أوروبيين وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

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