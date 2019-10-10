في اطار التصفيات الاسيوية للمونديال..ايران تلاقي كمبوديا اليوم في طهران

وافتتح المنتخب الوطني الإيراني مشواره في التصفيات بفوزه خارج أرضه 2-0 على هونغ كونغ في اطار منافسات الجولة الثانية.

وتشهد مباراة اليوم بين ايران كمبوديا حدثا استثنائيا يتمثل بحضور السيدات الى "استاد آزادي" في طهران لاول مرة يسمح لهن فيها بالحضور في الملاعب لمشاهدة مباريات كرة القدم للرجال بعد ما كان محظورا سابقا لاعتبارات خاصة.

ولمتابعة مباراة المنتخب الإيراني أمام كمبوديا، تم تخصيص 4000 تذكرة للسيدات عبر الإنترنت في 4 منصات خاصة وتم بيعها في بضع دقائق.

وتعتبر مباراة اليوم امام كمبوديا تحضيرية لايران بصورة ما لمباراتها القادمة المهمة امام البحرين في المنامة يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم.

وتحتل البحرين صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط وذلك عقب تعادلها في الجولة الافتتاحية 1-1 أمام العراق، ثم الفوز 1-0 على كمبوديا في الجولة الثانية.

وتاتي ايران في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة ومن ثم العراق وكمبوديا وهونغ كونغ ولكل منها نقطة واحدة.

وفي مباراة اخرى تجري اليوم الخميس ايضا يلتقي العراق مع هونغ كونغ.

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