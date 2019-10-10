١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٦:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83511093
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اصابة 11 زائرا ايرانيا بحادث سير في ديالى بالعراق

اصابة 11 زائرا ايرانيا بحادث سير في ديالى بالعراق

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر/ارنا- اصيب 11 زائرا ايرانيا من زوار الاربعية والعتبات المقدسة في العراق امس الاربعاء في محافظة ديالى بالعراق.

واعلنت جمعية الهلال الاحمر الايرانية في بيان اصدرته امس الاربعاء ان 11 زائرا ايرانيا اصيبوا حينما تعرضت الحافلة الصغيرة التي كانوا يستقلونها لحادث سير في منطقة جسر ديالى شمال شرق بغداد.

واوضحت الجمعية بانه تم نقل 3 من الزوار الى مستشفى الزعفرانية و 1  لمستشفى الجملة العصبية و 6 لمستشفى المدائن و 1 لمستشفى الكندي ببغداد.

يذكر ان هؤلاء الزوار توجهوا عبر حدود خسروي في محافظة كرمانشاه (المنذرية في الجانب العراقي) للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة بالعراق.

انتهى ** 2342  

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