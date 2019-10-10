السفارة الروسية بطهران: إيران افرجت عن الصحفية يوليا يوزيك

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان على تيلغرام وفقا لما اوردته "روسيا اليوم" و"سبوتنيك": "نتيجة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك، في وقت مبكر من صباح 10 أكتوبر/تشرين الأول، وستتوجه من إيران إلى موسكو على متن رحلة لشركة ايروفلوت" الروسية.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قال يوم الجمعة 4 أكتوبر / تشرين الأول، إنه "تم اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك، لتقديم بعض التفسيرات وسيُطلق سراحها قريبا".

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