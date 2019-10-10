١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٧:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83511110
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السفارة الروسية بطهران: إيران افرجت عن الصحفية يوليا يوزيك

السفارة الروسية بطهران: إيران افرجت عن الصحفية يوليا يوزيك

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- قالت السفارة الروسية في طهران، اليوم الخميس، إن إيران أطلقت سراح الصحفية الروسية يوليا يوزيك المحتجزة هناك.

وقالت السفارة الروسية في طهران في بيان على تيلغرام وفقا لما اوردته "روسيا اليوم" و"سبوتنيك": "نتيجة الجهود المشتركة لوزارة الخارجية الروسية والسفارة الروسية في طهران، قرر الجانب الإيراني الإفراج عن المواطنة الروسية يوليا يوزيك، في وقت مبكر من صباح 10 أكتوبر/تشرين الأول، وستتوجه من إيران إلى موسكو على متن رحلة لشركة ايروفلوت" الروسية.

وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قال يوم الجمعة 4 أكتوبر / تشرين الأول، إنه "تم اعتقال الصحفية الروسية يوليا يوزيك، لتقديم بعض التفسيرات وسيُطلق سراحها قريبا".

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