مساعد وزير الطرق الايراني: 9 آلاف كم طرق سريعة وحرة قيد الانشاء في البلاد

وقال خادمي في تصريح صحفي الاربعاء في مدينة كناباد بمحافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران، ان من هذه الطرق 1160 كم طرق حرة و 7800 كم طرق سريعة.

واوضح بان من اهم برامج وزارة الطرق وانشاء المدن هو تطوير الطريق السريعة والحرة من اجل تحسين المرور ورفع مستوى السلامة والامان في الطرق ، معربا عن امله بالانتهاء من الاعمال التنفيذية لـ 300 كم من الطرق الحرة والسريعة خلال العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس).

وصرح بانه في ظل الجهود المبذولة من قبل الحكومة يتم انشاء 1200 كم من الطرق السريعة والحرة سنويا.

واشار كذلك الى ان هنالك 3 الاف و 410 كم من خطوط سكك الحديد قيد الانشاء في الوقت الحاضر واضاف، انه ومع ربط محافظات كرمانشاه وهمدان واذربيجان الغربية بشبكة سكك الحديد في البلاد خلال العامين الاخيرين فقد ارتفع عدد المحافظات المرتبطة بالشبكة الى 22 محافظة.

انتهى ** 2342