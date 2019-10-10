نمو الصادرات من اذربايجان الغربية بمقدار 2.5 ضعف

واضاف دهقان اليوم الخميس في تصريح لمراسلنا انه تم خلال هذه الفترة تصدير سلع وبضائع بمقدار 600 الف طن من محافظة اذربايجان الغربية الى مختلف دول العالم .

واوضح ان مجموع ماتم تصديره خلال العام الماضي ( انتهى في 20 مارس 2019) من السلع الى الخارج بلغ اكثر من 1.5 مليار دولار , متوقعا زيادة ملحوظة بنهاية العام الحالي.

واشار الى ان معظم ماتم تصديره الى مختلف دول العالم شمل المنتجات الزراعية والبتروكيماويات والصناعات الحجرية والمعدنية .

يذكر ان محافظة اذربایجان الغربیة لها حدود مشتركة بطول 967 كيلومتر مع كل من تركيا والعراق وجمهورية نخجوان الذاتية.

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