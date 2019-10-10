اقامة خط طيران مباشر بين کرمان واسطنبول

واضاف فدائي: من المقرر ان تباشر شركات الطیران الايرانية رحلاتها من كرمان الى اسطنبول ذهابا وايابا بمعدل رحلتين في الاسبوع مؤكدا ان اقامة هذا الخط سينمي السياحة في محافظة كرمان الغنية بالاثار التاريخية والمعالم السياحية.

ومن معالم محافظة كرمان الاثرية قلعة بم أكبر بناء من الطوب في العالم، وتقع في مدينة بم بمحافظة كرمان. وقد أدرجت منظمة اليونسكو القلعة كأحد مواقع التراث العالمي بمسمى "بم ومشهدها الثقافي". كان البناء بأكمله عبارة عن حصن كبير تقع القلعة في وسطه، لكن وبسبب مظهر القلعة المثير للإعجاب، والتي تشكل أعلى نقطة في الموقع، أطلق على الحصن كله اسم " قلعة بم".

ومحافظة كرمان هي الأولى في إيران وعالميا في إنتاج الفستق، كما تتميز بصناعة النحاس ويقع بها ثاني أكبر منجم في العالم بعد تشيلي.

وتقع في جنوب شرقي البلاد ومركزها مدينة كرمان ويصل عدد سكان المحافظة نحو مليوني نسمة وتعد ثاني أكبر محافظة من ناحية المساحة في إيران حيث تصل مساحتها لـ181,714 كم مربع.

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