نائب: طلب ترامب التفاوض مع روحاني يدل على قوة الشعب الايراني

واشار برومند اليوم الخميس في اجتماع المجلس البلدي لمرودشت الى الظروف الاقتصادية والامنية التي تمر بها المنطقة وقال : ان الجمهورية الاسلامية وبمقاومة شعبها وتعليمات قائدها سماحة اية الله الخامنئي استطاعت تخطي الكثير من الازمات والمشاكل.

واضاف ممثل اهالي مرودشت في مجلس الشورى الاسلامي : ان وزير الخارجية الايراني قد قال في اجتماع لجنة الامن الوطني والسياسة الخارجية البرلمانية فيما يتعلق بزيارة نيويورك ان الرئيس الفرنسي قدم الى مكان اقامة الرئيس روحاني وقال ان ترامب اتصل في الساعة 9.30 دقيقة يطلب التفاوض مع روحاني مبينا ان هذا الطلب لم يلق الجواب.

واكد ان طلب الرئيس الامريكي التفاوض مع الرئيس الايراني ولخمسة دقائق دليلا على قوة واقتدار الشعب الايراني العظيم.

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