١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٤:٥٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83511876
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معايير الجودة الايرانية ترتقي الى الرتبة 21 عالمياً

معايير الجودة الايرانية ترتقي الى الرتبة 21 عالمياً

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلنت مساعدة رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة الايرانية "سودابه يحيى" : إنّ ايران إرتقت الى الرتبة 21 عالمياً بين 163 بلداً يتمتع بالعضوية في المنظمة العالمية لمعايير الجودة (ايزو) معتبرة ذلك نجاحاً للحكومة.

وخلال كلمة ألقتها في حفل اليوم الوطني لمعايير الجودة أضافت سودابه يحيى: إن المنظمة العالمية أكدت هذا العام علي الإهتمام بدور معايير الجودة في عمل الشركات الصغري والوسطي وفي الشؤون التقنية ومعايير جودة الإبداع ومعايير الجودة العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ودورها في الحؤول دون نشوب حروب تجارية.

وصرحت مساعدة رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة الايرانية بأن المجتمعات الصناعية بناء علي هذا المبدأ باتت تنسِق أداءها مع معايير الجودة العالمية وذلك عبر تحديد معايير جودة في قطاعات متنوعة.

وسمت سودابه يحيى البعض منها قائلة: جاء هذا التنسيق في قطاعات، منها قطاع الخدمات المستدامة وإدارة شؤون المواد الغذائية وشؤون المسؤوليات الإجتماعية ومياه الشرب عبر أنابيب التوصيل وإدارة شؤون الطاقة وشؤون مكافحة الفساد الإداري والرشوة.

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