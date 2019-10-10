معايير الجودة الايرانية ترتقي الى الرتبة 21 عالمياً

وخلال كلمة ألقتها في حفل اليوم الوطني لمعايير الجودة أضافت سودابه يحيى: إن المنظمة العالمية أكدت هذا العام علي الإهتمام بدور معايير الجودة في عمل الشركات الصغري والوسطي وفي الشؤون التقنية ومعايير جودة الإبداع ومعايير الجودة العالمية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة ودورها في الحؤول دون نشوب حروب تجارية.

وصرحت مساعدة رئيسة المنظمة الوطنية لمعاييرالجودة الايرانية بأن المجتمعات الصناعية بناء علي هذا المبدأ باتت تنسِق أداءها مع معايير الجودة العالمية وذلك عبر تحديد معايير جودة في قطاعات متنوعة.

وسمت سودابه يحيى البعض منها قائلة: جاء هذا التنسيق في قطاعات، منها قطاع الخدمات المستدامة وإدارة شؤون المواد الغذائية وشؤون المسؤوليات الإجتماعية ومياه الشرب عبر أنابيب التوصيل وإدارة شؤون الطاقة وشؤون مكافحة الفساد الإداري والرشوة.

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