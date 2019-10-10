تطوير التعاون الجمركي بين ايران والصين

وأكد مير اشرافي خلال الاجتماع، على متانة العلاقات التجارية التي تربط الصين وايران مستعرضا مقترحات لتعزيز التجارة البينية.

وطرح رئيس الجمارك الايرانية عدة مقترحات منها التبادل المعلوماتي الجمركي في اطار تدريب كوادر الجانبين وتعزيز طريق الحرير وايجاد بوابات تجارية مشتركة والافادة من خبرات الطرفين اضافة الى تبادل صور الاشعة السينية والعديد من المواضيع ذات الصلة وذلك بهدف التوصل لنتائج اسرع وافضل عبر اجتماع المسؤولين الايرانيين والصينين بواقع مرة كل نصف سنة.

من جهته أكد سفير الصين في طهران، أن ايران من الشركاء التجاريين الكبار لبلاده، وثمة تبادل ضخم للسلع بينيّا وأن بكين تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية.

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