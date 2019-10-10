ربیعي: رؤية الحكومة ايجابية بشأن حضور السيدات في الملاعب

واضاف ربيعي المتواجد في ملعب ازادي بطهران لمشاهدة مباراة كرة القدم بين منتخبي ايران وكمبوديا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر مشيرا الى اول حضور للسيدات في الملعب: ان رؤية الحكومة ايجابية بشأن حضور السيدات في الملاعب ويجب علينا تطوير تجربتنا بهذا الشأن والتي من شأنها تنمية المجتمع.

وبين ربيعي ان البنى التحتية في ملعب ازادي جاهزة لاستقبال السيدات ويجب تجهيز البني الثقافية والفكرية هي الاخرى.

يذكر ان مباراة منتخبي ايران وكمبوديا بدأت عند الساعة 17 من عصر اليوم الخميس ويشاهدها مباشرة في الملعب اكثر من 4 الاف سيدة .

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