هبوط اضطراري لطائرة اجنبية في شيراز

واعلن مدير العلاقات العامة لمطارات محافظة فارس "احسان استوار" اليوم الخميس بان طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الاماراتية هبطت اضطراريا في مطار "الشهيد دستغيب" بمدينة شيراز.

وقال استوار، هبطت طائرة من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة "فلاي دبي" في مطار "الشهيد دستغيب" في شيراز حينما كانت في رحلة لها بين باكو ودبي، بعد مشاهدة دخان في مقصورة الطيار.

واشار الى ان الطائرة هبطت بسلام في مطار "الشهيد دستغيب" موضحا ان فريق خبراء من منظمة الطيران المدني يعكف على دراسة اسباب الحادث.

واضاف استوار، ان الخدمات تقدم لركاب الطائرة في المطار وفقا للضوابط المرعية وسیغادرون المطار في طائرة بديلة عند الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي.

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