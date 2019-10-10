البنك المركزي: تسجيل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي الايراني

وأضاف همتي في مؤتمر" الاقتصاد العالمي والحظر" في طهران اليوم الخميس، أن تعزيز قيمة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار والانتاج الوطني، تمثل اهدافا ثلاثية للبنك المركزي في اطار انفاذ تعليمات قائد الثورة الاسلامية والحفاظ على مصالح الناس.

وأكد محافظ البنك المركزي الايراني على تحقيق الاستقرار بسوق الصرف واسعار العملات دون الحاجة لاستخدام احتياطي النقد الاجنبي.

وشدد على أن اميركا أدركت عدم امكانية تحقيق أهدافها عبر فرض الحظر ضد ايران، حيث كانت تستهدف عبر الحظر والضغط على النظام النقدي والاقتصاد، ايجاد حالة سخط اجتماعي بغية اسقاط نظام الحكم في البلاد غير أن ذلك لم يتحقق.

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