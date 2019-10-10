١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٧:٥٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83512043
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البنك المركزي: تسجيل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي الايراني

البنك المركزي: تسجيل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي الايراني

طهران / 10 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – أشار محافظ البنك المركزي الايراني "عبد الناصر همتي" الى انخفاض معدل التضخم الشهري وتسجيل النمو الاقتصادي في القطاع غير النفطي الايراني في الاشهر الماضية، مؤكدا أن التدابير المتخذة كانت موفقة بهذا الاتجاه ومن المؤمل استمراريتها لاجتياز الظروف الراهنة بمساعدة كافة الاجهزة وعموم الشعب.

 وأضاف همتي في مؤتمر" الاقتصاد العالمي والحظر" في طهران اليوم الخميس، أن تعزيز قيمة العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار والانتاج الوطني، تمثل اهدافا ثلاثية للبنك المركزي في اطار انفاذ تعليمات قائد الثورة الاسلامية والحفاظ على مصالح الناس.

وأكد محافظ البنك المركزي الايراني على تحقيق الاستقرار بسوق الصرف واسعار العملات دون الحاجة لاستخدام احتياطي النقد الاجنبي.

وشدد على أن اميركا أدركت عدم امكانية تحقيق أهدافها عبر فرض الحظر ضد ايران، حيث كانت تستهدف عبر الحظر والضغط على النظام النقدي والاقتصاد، ايجاد حالة سخط اجتماعي بغية اسقاط نظام الحكم في البلاد غير أن ذلك لم يتحقق.

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