١٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٩:٢٥ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83512154
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ركاب الطائرة الاماراتية التي هبطت في شيراز اضطراريا غادروا الى دبي

ركاب الطائرة الاماراتية التي هبطت في شيراز اضطراريا غادروا الى دبي

شيراز / 10 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعلن مدير العلاقات العامة لمطارات محافظة فارس جنوب ايران احسان استوار بان ركاب وطاقم الطائرة الاماراتية التي هبطت اضطراريا بسبب خلال فني في مطار "الشهيد دستغيب" في مدينة شيراز قد غادروا الى دبي بطائرة بديلة.

وقال استوار في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم الخميس، ان شركة الطيران الاجنبية بادرت الى ارسال طائرة بديلة .

واضاف، ان ركاب الطائرة البالغ عددهم 124 راكبا والطاقم المؤلف من 6 افراد قد تمت استضافتهم في صالة مطار "الشهيد دستغيب" لحين وصول الطائرة البديلة التي نقلتهم الى دبي.

يذكر ان طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة لشركة الخطوط الجوية "فلاي دبي" حينما كانت في رحلة لها من باكو الى دبي، اعلنت حالة الهبوط الاضطراري بعد مشاهدة تصاعد دخان في مقصورة قائد الطائرة حيث هبطت بسلام في مطار "الشهيد دستغيب" في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران نحو الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر بالتوقيت المحلي (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش).

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