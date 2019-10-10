غلق حدود شلمجة موقتا من الجانب العراقي

وطلبت قوى الامن الداخلي الايراني في حدود شلمجة اليوم الخميس من زوار اربعينية الامام الحسين (ع) الانتظار الى يوم غد الجمعة.

وقال قائد قوى الامن الداخلي في محافظة خوزستان العميد حيدر عباس زادة بان غلق حدود شلمجة امر موقت وسيتم فتحها مجددا بعد الاسراع في مغادرة الزوار الحدود في الجانب العراقي الى النجف الاشرف.

يذكر ان اكثر من 400 الف من زوار الاربعينية غادروا البلاد عبر حدود شلمجة الى العراق للمشاركة في مسيرة اربعينية الامام الحسين (ع) وزيارة العتبات المقدسة في العراق حتى ظهر الخميس.

وبلغ عدد الزوار الذي توجهوا من ايران الى العراق عبر المنافذ الحدودية الاربعة مليونين و 600 الف زائر حتى اليوم الخميس.

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