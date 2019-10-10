امين لجنة الاربعين: جميع منافذ البلاد الحدودية مع العراق مفتوحة

وقال محمدي فر في تصريح للتلفزيون الايراني الخميس، انه ومنذ بدء عملية الاربعين اخذنا بنظر الاعتبار بعض الامور الضرورية ومنها توفير حافلات في الجانب الاخر من الحدود وكانت لنا خلال الايام الاخيرة محادثات مستمرة مع المسؤولين العراقيين لنقل الزوار الايرانيين.

واضاف، انه في هذا المجال قمنا باعداد 1250 حافلة و 250 واسطة نقل اخرى لارسالها الى العراق لنقل الزوار.

واكد بان جميع الزوار الذين كانوا عالقين الخميس قد عبروا الحدود واضاف، لقد ارسلنا الخميس عددا كبيرا من الحافلات الى حدود مهران وخسروي وشلمجة من اجل نقل الزوار.

انتهى ** 2342