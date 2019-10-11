البوسنة ترغب بتطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية مع ايران

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الخميس حين زيارته التفقدية لمعرض صناعة البناء في قزوين (شمال غرب)، قال فلاجيتش ان المعرض كان ممتازا وكان يماثل الى حد كبير المعارض التي تقام في البوسنة.

واضاف، ان طاقات محافظة قزوين في مجال صناعة البناء كانت لافتة بالنسبة لي.

واعلن السفير البوسني استعداد بلاده لاقامة العلاقات وتطويرها مع محافظة قزوين في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية ودعا الى توظيف الاستثمارات المشتركة واضاف، اننا على استعداد للتعاون الشامل مع هذه المحافظة.

ووصف الانشطة الاقتصادية والتاريخية وامكانيات صناعة البناء في قزوين بانها قيمة جدا ، داعيا الى تعزيز التعاون بين بلاده وهذه المحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية.

يذكر ان معرض صناعة البناء اقيم في مدينة قزوين بمشاركة 59 وحدة انتاجية من مختلف محافظات البلاد.

انتهى ** 2342