وزير الرياضة: حضور السيدات في استاد "آزادي" يوم تاريخي للكرة الايرانية

واصدر الوزير سلطاني فر بيانا جاء في جانب منه ، انه وفي ليلة رائعة وبحضور رجال وسيدات ايران البواسل تحقق انتصار باهر في طريق التاهل الى كاس العالم.

واضاف، ان الحضور المنظم والمفعم بالنشاط والحماس لفتيات وسيدات ايران في استاد "آزادي" لمشاهدة المباراة بين ايران وكمبوديا بكرة القدم مع الحفاظ على منزلة ومكانة سيدات بلادنا قد سجل يوما تاريخيا في روزنامة الرياضة الايرانية.

وهنأ وزير الرياضة الايراني بفوز المنتخب الوطني الايراني على كمبوديا، موجها الشكر والتقدير لكل مؤسسات البلاد التي ساهمت بحصول هذا الحدث الوطني المتمثل بحضور السيدات مباراة كرة القدم للرجال للمرة الاولى في البلاد.

يذكر ان ايران فازت على كمبوديا في المباراة التي جرت بينها امس الخميس في استاد "آزادي" بطهران بحضور اكثر من 6 الاف متفرج من ضمنهن 4 الاف من السيدات.

وبذلك ارتفع رصيد ايران الى 6 نقاط من مباراتين في صدارة تصفيات المجموعة الاسيوية الثالثة المؤهلة الى المونديال وياتي العراق بالمرتبة الثانية برصيد 4 نقاط ومن ثم البحرين بنفس الرصيد وبعدها هونغ كونغ بنقطة واحدة واخيرا كمبوديا بنقطة واحدة ايضا.

انتهى ** 2342