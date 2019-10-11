ناقلة نفط ايرانية تتعرض الى حادث انفجار في البحر الاحمر

وتفيد الانباء الواردة، ان الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا الى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الاحمر.
يذكر ان الخبراء الفنيين المتواجدين على متن السفينة يحققون حاليا في اسباب وقوع الانفجار وقد اعربوا عن توقعهم ان يكون الحادث بفعل عمل ارهابي.
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طهران / تشرين الاول / اكتوبر / ارنا - تعرضت ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية (الايرانية) صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى حادث انفجار اصاب هیکل هذه السفينة.
وتفيد الانباء الواردة، ان الخزانين الرئيسيين للسفينة تعرضا الى اضرار جراء حادث التفجير مما ادى الى تسرب النفط المخزون فيهما في البحر الاحمر.