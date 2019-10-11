ناقلة نفط ايرانية تتعرض الى حادث انفجار في البحر الاحمر

طهران / 11 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا – اعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط، ان الناقلة الايرانية SABITY التابعة لها تعرضت صباح اليوم الجمعة الى انفجارين منفصلين في هيكل السفينة ويحتمل ان يكون بعد اصابتها بصاروخ عند الساعة الخامسة والخامسة و5:20 دقيقة صباحا وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي.