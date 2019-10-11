طائرة ايران تفوز على الارجنتين في كاس العالم

وانهت ايران الاشواط الاول والرابع والخامس لمصلحتها بنتائج 27-25 و 25-17 و 15-10 فيما فازت الارجنتين بالشوطين الثاني والثالث بنتيجة 25-23 و 25-19 .

وكانت ايران قد فازت من قبل على كندا 3-1 واستراليا 3-1 وتونس 3-0 فيما خسرت امام روسيا 3-1 ومصر 3-1 والبرازيل 3-1 واميركا 3-1 .

وستلاقي ايران اليابان بعد غد الاحد ومن ثم ايطاليا يوم الاثنين وفي الختام بولندا يوم الثلاثاء.

وتحتل ايران المرتبة السادسة موقتا في البطولة.

يذكر ان الدورة 14 لبطولة كاس العالم للكرة الطائرة تجري في 3 مدن باليابان وهي فوكوكا وناغانو وهيروشيما بمشاركة 12 فريقا تلعب بطريقة الدوري فيما بينها.

وكانت الدورتان الاولى والثانية قد اقيمتا في بولندا والمانيا الشرقية فيما اقيمت باقي دورات البطولة في اليابان لغاية الان وتعد روسيا هي الاكثر احرازا للالقاب فيها برصيد 6 ذهب و 2 فضة و 3 برونز.

وشاركت ايران في البطولة 3 مرات فيما سبق وحلت في المركز 11 عام 1991 والمركز 9 عام 2011 والمركز 8 عام 2015 .

انتهى ** 2342