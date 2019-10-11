١١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٨:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83512310
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مسؤول: تعاون الجانب العراقي في استقبال زوار الاربعين جدير بالاشادة

مسؤول: تعاون الجانب العراقي في استقبال زوار الاربعين جدير بالاشادة

قصرشيرين / 11 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- اعتبر رئيس مقر الاربعين في حدود خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب ايران (المنذرية) جهود الجانب العراقي في استقبال زوار الاربعين بانها جديرة بالاشادة.

وقال جعفر همتي في تصريح له مساء الخميس خلال اجتماع لجنة الاربعين في مبنى قائممقامية قصرشيرين، ان الجانب العراقي في حدود منفذ المنذرية يتعاون بصورة ممتازة مع لجنة الاربعين في حدود خسروي في استقبال الزوار وان جهودهم جديرة بالاشادة.

واضاف، ان عدد الزوار الذين عبروا الحدود من منفذ خسروي بلغ اكثر من 26 الفا من السابعة صباح الخميس حتى الرابعة عصرا ومن المتوقع ازدياد العدد الجمعة.

وحسب اخر الاحصائيات المعلنة من قبل المسؤولين المعنيين فقد بلغ عدد الزوار المتجهين من ايران للمشاركة في مسيرة الاربعين وزيارة العتبات المقدسة في العراق نحو مليونين و 600 الفا حتى يوم الخميس.

انتهى ** 2342

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