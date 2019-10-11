وسائل اعلام باكستانية : عمران خان يزور طهران غدا

وافاد مراسل "ارنا" من اسلام اباد، انه بعد يوم واحد فقط من اعلان الخارجية الباكستانية بشان الزيارة المرتقبة التي يقوم بها عمران خان الى كل من طهران والرياض، اكدت "مصادر رسمية" في هذا البلد ان "رئيس الوزراء سيتوجه الى العاصمة الايرانية للمضي قدما بمبادرة الوساطة في المنطقة".

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن "مصادر مطلعة" دون تسميتها، ان عمران خان سيصل ليل السبت الى طهران ويجري مباحثات رسمية الاحد مع رئيس الجمهورية الاسلامية "حجة الاسلام حسن روحاني"، ومن ثم سيغادر العاصمة الايرانية متجها الى الرياض لاجراء مباحثات مع المسؤولين في السعودية.

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