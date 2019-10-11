توقيع مذكرة للتعاون العسكري بين الدول المطلة على بحر قزوين

وتنصّ هذه المذكرة، التي وقعت في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، على تعاون البلدان الخمسة في مختلف المجالات الامنية والتعليمية والتقنية والاغاثة والانقاذ العسكري بينها.

وعلى هامش حضوره اجتماع قادة القوة البحرية للدول المطلة على بحر قزوين في روسيا، عقد الادميرال خانزادي مباحثات مع نظريه الروسي والاذربيجاني والكازاخي.

وفي تصريح سابق له، لفت قائد بحرية الجيش الايراني الى ان التعاون الامني والتعليمي والانقاذ والاغاثة من اهم بنود هذا الاتفاق؛ كما نوه باجراء مناورة بحرية مشتركة قريبا بين ايران وروسيا؛ واصفا المناورات العسكرية المشتركة بين دولتين او اكثر بانها تشير الى مدى التعاون الوسيع القائم بين هذه البلدان.

انتهى ** ح ع