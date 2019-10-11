لاصحة لنبأ اصابة الناقلة الايرانية بصاروخ من الاراضي السعودية

وبحسب اخر المستجدات فيما يخص هذا الحادث، فقد تم وقف تسرب النفط من السفينة؛ وان جميع طاقمها بصحة جيدة و وضعها مستقر حاليا.

يذكر ان ناقلة النفط الايرانية "سابيتي" تعرضت صباح اليوم في البحر الاحمر وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، الى انفجارين اصابا قسمين من هذه السفينة.

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