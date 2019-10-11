عراقجي : لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي حول التغير المناخي

تصريحات عراقجي هذه، جاءت خلال اجتماع اعضاء المجلس الرئاسي للمؤتمر الدولي والاقليمي السادس للتغير المناخي في مقر اللجنة الوطنية لرصد الاحول الجوية (بطهران).

واضاف مساعد وزير الخارجية، ان الاجراءات الهادفة ال معالجة التغير المناخي ولاسيما احتواء ظاهرة الغبار والاتربة والمياه العابرة للحدود الوطنية.

وفي معرض التنويه الى دور دول الجوار وطبيعة التعاون معها، قال : يمكن تحويل القضايا الخلافية في هذا الخصوص الى فرص للتعاون المشترك.

كما اكد عراقجي استعداد الخارجية الايرانية للتعاون الشامل مع المؤتمر الدولي والاقليمي السادس للتغير المناخي؛ داعيا الى رفع المستوى المعرفي العام بشأن تداعيات هذه الظاهرة.

انتهى ** ح ع