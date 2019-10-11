عراقجي : لتعزيز التعاون الدولي والاقليمي حول التغير الناخي

واضاف مساعد وزير الخارجية، ان الاجراءات الهادفة ال معالجة التغير المناخي ولاسيما احتواء ظاهرة الغبار والاتربة والمياه العابرة للحدود الوطنية.

وفي معرض التنويه الى دور دول الجوار وطبيعة التعاون معها، قال : يمكن تحول القضايا الخلافية الى فرص للتعاون المشترك.

كما اكد عراقجي استعداد الخارجية الايرانية للتعاون الشامل مع المؤتمرالدولي والاقليمي السادس للتغير المناخي؛ داعيا الى رفع المستوى المعرفي العام بشأن تداعيات هذه الظاهرة.

انتهى ** ح ع