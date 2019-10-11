اصابات في قمع الاحتلال للمشاركين في جمعة "أطفالنا الشهداء"

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أن واحد ثلاثين فلسطينيا أصيبوا بجراح مختلفة في مخيمات العودة الخمسة مشيرا الى ان من بين الجرحى ثلاث أطفال اضافة الى اصابة اثنين من المواطنين بحال الخطر الشديد.

وصل الاف الفلسطينيين للمشاركة في المسيرات تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار التي اعتبرت التظاهرة رسالة للأمم المتحدة للتدخل لوقف اعتداءات الكيان الصهيوني بحق الاطفال الفلسطينيين

واعتبر المتحدث باسم حركةحماس حازم قاسم أن خروج الجماهير الفلسطينية في الجمعة ٧٨ لمسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد تجذر هذه المسيرات كفعل نضالي تعلن فيها الجماهير تمسكها بثوابتها الوطنية وحقها بالعيش بحرية وكرامة.

وقال قاسم ان استمرار مشاركة الجماهير ، هو فشل لمحاولات الاحتلال كسر هذه المسيرات، وأن جرائمه التي واجه بها هذه المسيرات تزيدنا تمسكاً بتحقيق أهدافها، ومنها كسر الحصار عن قطاع غزة.

من جهتها دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة القادمة ال79 (لا للتطبيع) رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي."

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